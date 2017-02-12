Фанати іспанського "Алавеса" жорстоко побили вболівальників "Барселони" (відео)
13:13, 12 лютого 2017Футбол
492
У Віторії сталася масова бійка.
Фанати "Алавеса" затіяли бійку з уболівальниками "Барселони" / as.com
Ультрас Алавеса накинулися на фанатів Барселони в барі перед матчем команд у Віторії, повідомляє Sport.ua з посиланням на As.
Близько 50-і агресивно налаштованих фанатів баскського клубу з залізними прутами почали брутальну бійку, в ході якої серйозно постраждав один уболівальник Барселони. Ще кілька прихильників “блаугранас“ отримали легкі поранення.
До речі, сам матч завершився розгромною перемогою "Барселони" в гостях з рахунком 6:0.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter