Фанати іспанського "Алавеса" жорстоко побили вболівальників "Барселони" (відео)

Ультрас Алавеса накинулися на фанатів Барселони в барі перед матчем команд у Віторії, повідомляє Sport.ua з посиланням на As.

Близько 50-і агресивно налаштованих фанатів баскського клубу з залізними прутами почали брутальну бійку, в ході якої серйозно постраждав один уболівальник Барселони. Ще кілька прихильників “блаугранас“ отримали легкі поранення.

До речі, сам матч завершився розгромною перемогою "Барселони" в гостях з рахунком 6:0.