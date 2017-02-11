У Києві попрощались із легендарним воротарем "Динамо" Віктором Чановим (фоторепортаж)

У Києві сьогодні пройшла церемонія прощання із легендарним воротарем київського "Динамо" та збірної СРСР Віктором Чановим.

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Прощалися із спортсменом у НСК «Олімпійський». На церемонію прийшли президент ФК "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс та віце-президент УЄФА Григорій Суркіс, воротар «Динамо» Олександр Шовковський, український футболіст, гравець команди ветеранів ФК "Динамо" Віталій Рева, заслужений майстер спорту з футболу Володимир Мунтян, автогонщик, волонтер Олексій Мочанов та футболіст Владислав Ващук, народний депутат Сергій Льовочкін та міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

Нагадаємо, 8 лютого помер знаменитий воротар київського "Динамо" 1980-х років Віктор Чанов. Воротар помер на 58-му році життя.

Пік слави Чанова припав на виступи в київському "Динамо" (1982-1990). З киянами він тричі ставав чемпіоном СРСР і один раз вигравав Кубок країни. Чанов також є 5-разовим володарем Кубка СРСР 1980, 1982, 1985, 1987, 1990 років та віце-чемпіоном Європи-1988 у складі збірної СРСР. Володар призу «Воротар року»:1986 року. Крім "Динамо" Чанов виступав у донецькому "Шахтарі" (1978-1981), ізраїльських "Маккабі" з Хайфи (1990-1993) і "Бней Ієгуда" (1993-1994), а закінчив кар'єру в ЦСКА-"Борисфен" (1994-1995).