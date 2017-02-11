Київське "Динамо" заборгувало бельгійському "Андерлехту" 2 мільйони євро за Мбокані

Сума боргу київського "Динамо" перед бельгійським "Андерлехтом" (Брюссель) за трансфер форварда Дьемерси Мбокані становить близько 2 мільйонів євро, повідомляє SportArena з посиланням на Anderlecht-online.be.

Сторонам вдалося укласти угоду, про наявність якого днями повідомляв офіційний сайт бельгійців, але відбулося воно вже в рамках Спортивного суду в Лозанні (CAS), уточнює джерело.

Мбокані перебрався в "Динамо" з Андерлехта влітку 2013 року, а сума трансферу, за інформацією ЗМІ, склала близько 10 мільйонів євро. Однак повністю вона виплачена не була, через що бельгійський клуб звернувся в суд.

Читайте також"Динамо" віддало Мбокані в оренду в англійський клубЗа київську команду 31-річний футболіст відіграв два сезони, після чого відправився в оренду в клуби англійської Прем'єр-ліги. В сезоні 2015/16 форвард захищав кольори Норвіча, в поточному сезоні виступає за Халл Сіті, зігравши 9 матчів, відзначившись 2 асистами.

Контракт Дьемерсі Мбокані з "Динамо" закінчується влітку цього року, і напевно не буде продовжено, адже сам він неодноразово публічно заявляв про бажання покинути київський клуб.

Як повідомляв УНІАН, у складі Андерлехта зараз виступає орендований у "Динамо" нападник Лукаш Теодорчик, на якого бельгійці мають право викупу влітку за 4,5 мільйона євро і мають намір його використувати.