Київське "Динамо" зіграло внічию з китайським клубом на зборі в Іспанії

У другому контрольному матчі на підготовчому зборі в Іспанії київське «Динамо» зустрілося в Альхесірасі з китайським клубом «Шаньдун Лунен» й зіграло внічию - 1:1, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

На 30-й хвилині зустрічі суперники «Динамо» відкрили рахунок, реалізувавши контратаку. Бразилець Дієго Тарделлі прострілив з правого флангу на італійського форварда Граціано Пелле, відомого своїми виступами в англійській Прем’єр-лізі, і той ударом у дотик переграв Бущана.

На початку другого тайму динамівці зрівняли рахунок. Голкіпер «Шаньдун Лунен» зреагував на удар Бєсєдіна, однак на добиванні першим був Яремчук, який переправив м’яч у порожні ворота.

Згодом у «Динамо» повністю змінився склад, проте рахунок у грі більше не змінювався. Фінальний свисток арбітра зафіксував нічию, першу для команди Сергія Реброва на цьому зборі.

Товариський матч

10.02.2017. Альхесірас. Стадіон «Нуево Мірадор»

«Динамо» - «Шаньдун Лунен» (Китай) - 1:1 (0:1)

Голи: Яремчук (55) - Пелле (30)

«Динамо»: Бущан (Коваль, 46), Корзун (Морозюк, 63), Хачеріді (Пантич, 63), Очигава (Віда, 63), Бурда (Антунеш, 63), Шепелєв (Рибалка, 63), Сидорчук (к) (Гармаш, 63), Оріховський (Буяльський, 63), Гонсалес (Федорчук, 46, Гонсалес, 66), Бєсєдін (Циганков, 63), Гладкий (Яремчук, 46).