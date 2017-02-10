Київське "Динамо" підписало контракт з угорським захисником Кадаром

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) та футбольний клуб «Лех» (Познань) досягли угоди про трансфер захисника національної збірної Угорщини Тамаша Кадара, повідомляє прес-служба "Динамо".

Контракт між гравцем та нашим клубом укладено на чотири роки.

Кадар вже визначився з ігровим номером, під яким він виступатиме за «Динамо» - 44.

Основні позиції на полі - лівий захисник (переважно на цій позиції він грав за «Лех», а також у збірній Угорщини) та центральний захисник (на цій позиції його використовували раніше - в «Ньюкаслі», «Роді» та «Діошдьйорі»).

Тамаш Кадар народився 14 березня 1990 року. Він є вихованцем клубу «Залаегерсег». На професійному рівні дебютував у 2006 році.

Читайте також"Динамо" запропонували 2 млн євро за захисника "Леха"Провівши півтора сезони в основі рідного клубу (14 матчів у чемпіонаті, 2 в Кубку Інтертото, 7 у Кубку ліги), у січні 2008-го перейшов до англійського «Ньюкасл Юнайтед». У зв’язку з травмою, Кадар дебютував за «Ньюкасл» лише 31 серпня 2009 року. За сезон 2009/2010 провів у Чемпіоншипі 13 матчів і ще 5 у кубкових турнірах, за підсумками сезону «Ньюкасл» повернувся до Прем’єр-ліги. У січні 2011 року Кадар на правах оренди перейшов до «Хаддерсфілд Таун», але невдовзі повернувся звідти у зв’язку з травмою, провівши за новий клуб усього 2 матчі.

У серпні 2012 року перейшов до нідерландської «Роди», за яку загалом провів 12 матчів, після чого взимку 2013 року на правах оренди перейшов до угорського «Діошдьйора». По завершенні сезону Кадар підписав контракт із угорським клубом на постійній основі. За «Діошдьйор» Кадар виступав до січня 2015 року, провівши в усіх турнірах (чемпіонат, Кубок, Кубок ліги, кваліфікація Ліги Європи) 73 матчів. Став володарем Кубка угорської ліги 2013/2014.

З січня 2015 року виступав за польський «Лех», у складі якого став чемпіоном країни та володарем Суперкубка Польщі. Загалом провів за «Лех» в усіх турнірах 74 матчі (чемпіонат, Кубок та Суперкубок Польщі, Ліга Європи, кваліфікація Ліги чемпіонів).

Кадар викликався до юнацьких та молодіжної збірних Угорщини. 17 листопада 2010 року, у віці 20 років і 8 місяців, він дебютував у складі національної збірної. Кадар вийшов на заміну в перерві товариської гри з Литвою. Станом на лютий 2017 року Тамаш провів 37 матчів у складі збірної.

Кадар - учасник ЧЄ-2016. Взяв участь у трьох із чотирьох матчів збірної Угорщини в цьому турнірі - проти Австрії та Ісландії в групі, а також проти Бельгії в 1/8 фіналу.

Досягнення

Чемпіон Польщі у складі «Леха» (2015)

Володар Суперкубка Польщі у складі «Леха» (2015)

Переможець Чемпіоншипу у складі «Ньюкасл Юнайтед» (2010)

Володар Кубка угорської ліги у складі «Діошдьйора» (2014)

Бронзовий призер чемпіонату Угорщини у складі «Залаегерсега» (2007)

Учасник 1/8 фіналу ЧЄ-2016 у складі збірної Угорщини.