"Шахтар" розтрощив португальський "Ріу Аве" в останньому матчі зимового міжсезоння

10 лютого «гірники» провели заключний спаринг на зборі в Португалії, в якому в Бразі розгромили "Ріу Аве" з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

«Гірники» одразу взяли гру під свій контроль і вже в дебюті могли вийти вперед. Після подачі кутового Густаво Бланко Лещук пробивав з кількох метрів, але захисники не дозволили м'ячу перетнути лінію воріт, а добивання партнерів також були заблоковані. Ближче до середини тайму португальцям вдалося трохи вирівняти становище і створити пару загроз воротам Андрія П'ятова, проте відкрили рахунок саме донеччани. На 25-й хвилині Ісмаїлі, отримавши передачу з глибини, прострілив з лівого флангу у штрафний, і Бланко Лещук в один дотик переправив м'яч у сітку – 1:0. Майже відразу ж Педру Морейра міг повернути паритет, але, вийшовши один на один з Голкіпером, пробив мимо цілі. В атаці Кассіо насилу впорався з потужним ударом Бланко Лещука: мокрий з-за дощу м'яч від рук воротаря пішов на кутовий.

У перерві Паулу Фонсека повністю змінив склад, дозволивши всім футболістам провести на полі рівну кількість часу. І лише вісім хвилин знадобилося «гірникам», щоб збільшити перевагу. Андрій Борячук заробив пенальті, а Тайсон не залишив шансів воротарю, сильно пробивши у лівий від нього кут – 2:0. Знову «Ріу Аве» спробував тут же відповісти, але врятував донеччан Микита Шевченко, який виграв дуель у Касами. Команда провела другу половину на високих швидкостях, практично не затримуючись в центральній зоні. Господарі атакували флангами, завантажуючи карний прострілами і навісами, з якими легко справлялися захист і голкіпер «Шахтаря». У свою чергу «оранжево-чорні» намагалися комбінувати, грати в дотик і ловити суперника на швидких контратаках. Саме такий випад на 81-й хвилині призвів до третього м'яча у ворота португальців. Олександр Зубков кинув у прорив Тайсона, той стягнув на себе захисника і воротаря і відпасував набігаючого паралельно Борячука, і Андрій точним ударом в кут встановив підсумковий рахунок 3:0.

Завершивши збори крупною перемогою над «Ріу Аве», «Шахтар» починає тижневий цикл підготовки до першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи з «Сельтою», який відбудеться 16 лютого в Іспанії.

«Ріу Аве» (Віла-ду-Конде, Португалія) – «Шахтар» (Донецьк, Україна) – 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 Лещук (25), 0:2 Тайсон (53, з пен.), 0:3 Борячук (81)

«Шахтар»: П'ятов (к) (Шевченко, 46), Кобін (Бутко, 46), Ордець (Кучер, 46), Ракицький (Кривцов, 46), Ізмаїл (Азеведо, 46), Малишев (Танковскій, 46), Фред (Алан Патрік, 46), Марлос (Зубков, 46), Дентіньо (Коваленко, 46), Бернард (Тайсон, 46), Лещук (Борячук, 46)

Запасні: Каніболоцький, Кудрик, Матвієнко

Головний тренер: Паулу Фонсека