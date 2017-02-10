"Динамо" зіграє з "Аяксом" в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

У п'ятницю в штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, згідно з якою київське "Динамо" зіграє в 1/8 фіналу турніру з голландським "Аяксом" з Амстердама, повідомляє УЄФА.

Згідно з жеребом, матч відбудеться на полі голландського клубу.

Повністю список пар 1/8 фіналу виглядає так:

ЦСКА Москва – «Русенборг»

«Атлетіко» – «Севілья»

«Барселона» – «Боруссія» Д

«Аякс» – «Динамо»

«Монако» – «Реал»

«Зальцбург» – ПСЖ

ПСВ – «Бенфіка»

«Порту» – «Віторул»

Ігри відбудуться 21-22 лютого.

в 1/4 фіналу, матчі якого відбудуться 7-8 березня, переможець пари "Аякс" - "Динамо" зіграє з переможцем пари "Монако" - "Реал". Матч пройде або в Монако, або в Мадриді.

Згідно з регламентом змагань, півфінальні та фінальний матч пройдуть у рамках міні-турніру в швецарском "Ньоні", на стадіоні "Коловре", розташованому безпосередньо біля штаб-квартири УЄФА. Ігри відбудуться 21-24 квітня.

Таким чином, київське "Динамо" у весняній частині сезону 2016/17 в будь-якому випадку не проведе жодного матчу на своєму полі.