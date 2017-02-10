Футбольна асоціація Англії приховала 13 позитивних проб гравців на наркотики

Футбольна асоціація Англії приховала інформацію про виявленні 13 позитивних проб на наркотики у гравців, повідомляє SportArena з посиланням на Daily Mail.

Протягом чотирьох сезонів організацією в результаті проведення допінг-тестів було виявлено 13 позитивних проб на кокаїн та екстазі. Повідомляється, що ці проби були зроблені в поза змагальний період, що і стало причиною приховування подібних фактів.

Крім нападника Сток Сіті Саидо Берахино, який був відсторонений на два місяці за вживання наркотиків, в подібному були замішані й інші гравці.

Читайте такожРосійські футболісти вживають кокаїн, щоб виходити з запою - ЗМІСеред них — екс-воротар Вулверхемптона Аарон МакКері, нині виступаючий за Росс Каунті, а також півзахисник Шеффілд Юнайтед Жозе Бакстер, у якого позитивну пробу виявили двічі. Імена решти футболістів залишаються невідомими.

Найбільше позитивних проб було виявлено у сезоні-2014/15 — шість, по три в сезоні-2013/14 і 2015/16 і одну в сезоні-2012/13.

У минулому сезоні антидопінгове агентство взяло 2442 проби на заборонені препарати. Очікується, що ця кількість збільшиться до 3000, а до сезону-2018/19 планується збирати близько 5000 допінг-проб.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міжнародна федерація футбольних аасоциаций (FIFA) почала розслідування відносно 11 російських футболістів, які вживали допінг.