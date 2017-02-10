Поліція Іспанії відкрила 10 справ проти фанатів-кривдників Зозулі з "Райо Вальєкано"

Поліція Іспанії порушила кримінальні справи проти 10 фанатів "Райо Вальєкано", які погрожували нападнику Роману Зозулі, повідомляє ТСН Проспорт.

Кримінальні справи були порушені після офіційної скарги від Ла Ліги.

Повідомляється, що всього були ідентифіковані 17 людей.

Читайте такожЗозуля: Я не боюся ні ультрас, ні чого-небудь іншого, але я побоююся за свою сім'ю"Гравець був наляканий. Це негативно вплинуло не тільки на Ла Лігу, але і на всю Іспанію. 17 осіб пригрозили Роману розправою, коли він прибув на базу "Райо". Ми судитимемося з ними", – заявив президент Ла Ліги Хав'єр Тебас.

Як повідомляв УНІАН, Зозуля потрапив у скандал в Іспанії через те, що ультрас "Райо Вальєкано", куди його клуб "Бетіс" відправив в оренду, називають його фашистом. Під час одного з матчів своєї команди вболівальники "Райо Вальєкано" влаштували акцію проти Зозулі.

Історія триває вже 10 днів. Футболісту дали два варіанти: грати за "Райо", де йому і родині нададуть охорону, або повернутися в "Бетіс", де він не матиме ігрової практики 5 місяців.