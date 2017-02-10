Шевченко відвідає контрольні матчі "Динамо" і "Шахтаря" в Іспанії та Португалії

Наставник національної команди України Андрій Шевченко в даний момент знаходиться в португальському місті Брага, де базується донецький "Шахтар", повідомляє Zbirna.

10 лютого, гірники тут зіграють завершальний спаринг цієї зими — їх суперником стане Ріу Аве (дев'ята на даний момент команда чемпіонату Португалії).

Читайте такожЗбірні України і Косово не будуть проводити матчів у січні - ФІФАА вже наступного дня, 11 лютого, головний тренер синьо-жовтих буде перебувати в Іспанії, де проводить свій збір київське Динамо. У планах наставника відвідування контрольного матчу динамівців проти китайського клубу Хебей Чайна Форчун (сьоме місце в елітному дивізіоні).

Як повідомляв УНІАН, збірна України проведе свій наступний матч відбіркового турніру ЧС-2018 24 березня - проти команди Хорватії.