Зозуля повернувся до тренувань з командою в "Бетісі", перехід в "Райо" остаточно зірвано

Український форвард Роман Зозуля повернувся до тренувань в загальній групі "Бетіса", повідомляє SportArena з посиланням на Marca.

З початку лютого Роман Зозуля тренувався в розташуванні Бетіса за індивідуальною програмою, а сьогодні відновив заняття в загальній групі.

Через ситуацію, що склалася, згідно з правилами ФІФА Зозуля не може отримувати ігрову практику, оскільки в нинішньому сезоні він вже значився в трьох клубах — Дніпрі, Бетіс і Райо Вальєкано.

Читайте також"Бетіс" подасть в суд, якщо "Райо" відмовиться платити зарплату Зозулі - ЗМІВчора агент 27-річного Романа Зозулі Володимир Кузьменко розповів, що він звернувся до ФІФА з проханням дозволити футболістові перейти в інший клуб, де трансферне вікно ще відкрито.

Зозуля виступає за Бетіс з літа минулого року, зігравши в першій половині поточного сезону за андалузійців лише 150 хвилин у Примері. Роман є футболістом збірної України і регулярно викликається в розташування національної команди.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 1 лютого Зозуля перейшов на правах оренди в Райо Вальєкано з другого дивізіону Іспанії, проте через протести і погрози з боку вболівальників Райо футболіст через один день покинув стан Бджіл.