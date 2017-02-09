Президент УЄФА зможе перебувати при владі не більше 12 років

Сьогодні в Ньоні Виконавчий комітет УЄФА одноголосно схвалив ряд адміністративних реформ, які запропонував президент європейського футбольного союзу Александер Чеферін, повідомляє офіційний сайт Союзу.

Зокрема, буде обмежено максимальний термін повноважень президента УЄФА і членів виконкому УЄФА трьома термінами по чотири роки - 12 років в цілому.

Крім того, кандидати на вибори/перевибори у Виконавчий комітет УЄФА повинні займати активний пост у своїх національних асоціаціях (президент, віце-президент, генеральний секретар або виконавчий директор).

Також будуть виділені два повноцінних місця у виконкомі УЄФА представникам Асоціації європейських клубів (АЄК). Буде посилено Комітет УЄФА з управління та дотримання вимог двома незалежними членами додатково до трьох діючих.

Президент УЄФА Олександр Чеферін зазначив: "Я дуже радий, що виконавчий комітет одноголосно підтримав реформи, які я вважаю необхідними для зміцнення УЄФА і які складали основу мого президентського маніфесту. Переконаний, що національні асоціації теж погодяться з цими пропозиціями, спрямованими на сумлінне управління, щоб зробити УЄФА сильніше і прозоріше - на благо європейського футболу".

Наступне засідання виконкому УЄФА відбудеться 4 квітня в Гельсінкі.