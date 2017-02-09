Екс-гравець "Динамо" про легендарного воротаря Чанова: "Безглузда смерть від побутової травми"

Колишній гравець збірної СРСР і київського "Динамо" Олег Кузнєцов прокоментував смерть свого партнера по команді голкіпера Віктора Чанова, який пішов з життя 8 лютого, повідомляє "Чемпіонат".

«Безглузда смерть, від побутової травми... Віктор жив у приватному будинку. Вночі спускався попити води і впав. Всі мешканці спали, а вранці його теща знайшла вже майже без свідомості. Ніяких побоїв не було. Травма на рівному місці... Після цього він лежав три тижні в комі. Нам говорили, що якщо б навіть і вийшов з неї, то повноцінним життям все одно вже жити не зміг би", - розповів Кузнєцов

Читайте такожПоліція завела справу після смерті легендарного воротаря "Динамо" Чанова за статтею "умисне вбивство"Чанов – триразовий чемпіон СРСР, п'ятиразовий володар Кубка СРСР. З «Динамо» в 1986 році він став переможцем Кубка володарів кубків.

Як повідомляв УНІАН, Чанов помер увечері 8 лютого. З посиланням на "Спорт-Експрес" повідомлялося, що 20 січня на Віктора Чанова було скоєно напад в околицях Києва. Невідомі зупинили його автомобіль і завдали численні ушкодження, що спричинили черепно-мозкову травму. Наступного дня Чанову була зроблена складна операція.

Пізніше невістка Чанова спростувала інформацію про побиття.