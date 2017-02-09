Поліція завела справу після смерті легендарного воротаря "Динамо" Чанова за статтею "умисне вбивство"

Легендарний воротар київського "Динамо" Віктор Чанов, який помер напередодні на 58-му році життя, міг отримати смертельні травми при падінні з висоти, повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський розповів:

- Попередньо встановлено, що чоловіка без свідомості 21 січня 2017 року о 10 годині доставила в медичний заклад «швидка» з села Рославичі Васильківського району Київської області, де він, за словами лікарів, отримав множинні травми при падінні з висоти.

Пацієнту з важким діагнозом надавалася необхідна медична допомога, весь час він був без свідомості. Вчора ввечері медики констатували смерть колишнього футболіста.

- Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За фактом смерті чоловіка розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Зараз призначається судово-медична експертиза для встановлення причини смерті. Всі зібрані матеріали через органи прокуратури будуть передані в Головне управління Національної поліції у Київській області, оскільки трагічна подія сталася у Київській області, - роз'яснив Олександр Косовський.

Як повідомляв УНІАН, Віктор Чанов помер 8 лютого на 58-му році життя. З посиланням на "Спорт-Експрес" повідомлялося, що 20 січня на Віктора Чанова було скоєно напад в околицях Києва. Невідомі зупинили його автомобіль і завдали численні ушкодження, що спричинили черепно-мозкову травму. На наступний день Чанову була зроблена складна операція.

Пізніше невістка Чанова спростувала інформацію про побиття.