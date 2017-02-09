Захисник польського "Леха" Кадар відправився на медогляд в київське "Динамо"

Захисник збірної Угорщини і польського "Леха" Томаш Кадар пропустив сьогоднішнє ранкове тренування своєї команди і відправився в Київ на медогляд в "Динамо", повідомляє офіційний сайт "Леха".

Якщо медогляд не виявить будь-яких неприємних сюрпризів для гравця та потенційного роботодавця, то найближчим часом він підпише контракт з київським "Динамо".

Читайте такожЗахисник польського "Леха" у кроці від переходу в київське "Динамо" Кадар виступає за Лех з 2015 року, у складі якого став чемпіоном Польщі і володарем Суперкубка країни. У нинішньому сезоні 26-річний захисник зіграв у чемпіонаті Польщі 17 матчів.

У збірній Угорщини він провів 14 ігор.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня "Динамо" запропонувало за захисника "Леха" 2 мільйони євро.