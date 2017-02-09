Невістка легендарного воротаря "Динамо" Чанова спростувала інформацію про побиття

Невістка легендарного воротаря київського "Динамо" Віктора Чанова, який помер напередодні на 58-му році життя, Ірина Чанова спростувала інформацію ЗМІ про побиття, внаслідок чого воротар отримав черепно-мозкову травму і згодом помер

"RIP На правах невістки, але ми були один для одного донька і тато! Віктор Вікторович пішов. Крапка. Кінець речення! Якщо є серед моїх друзів журналісти, будь ласка, не вірте чуткам, що побили, і не пишіть неправдиву інформацію!!! Прошу усі ЗМІ поважати Легенду, Вашу, нашу, цілу епоху, такого більше немає, як Віктор Чанов! Та пожалійте нас, його сім'ю, нам дуже боляче і важко зараз. Дякую. З повагою!", - написала Ірина на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, Віктор Чанов помер увечері 8 лютого на 58-му році життя.

З посиланням на "Спорт-Експрес" повідомлялося, що 20 січня на Віктора Чанова було скоєно напад в околицях Києва. Невідомі зупинили його автомобіль і завдали численні ушкодження, що спричинили черепно-мозкову травму. На наступний день Чанову була зроблена складна операція.