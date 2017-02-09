Екс-наставник німецького "Вердера" українець Скрипник може очолити збірну Білорусі

Екс-наставник команди німецької Бундесліги бременського "Вердера" українець Віктор Скрипник фігурує в списку можливих кандидатів на посаду головного тренера збірної Білорусі, повідомляє Прессбол.

На прохання "Прессбола" з 47-річним тренером зв'язався по телефону один з українських фахівців. Скрипник попросив запастися терпінням, мотивуючи це тим, що не хоче нагнітати обстановку. І запевнив, що як тільки з'явиться офіційна інформація, буде готовий її прокоментувати.

Читайте такожБременський "Вердер" відправив у відставку українського тренера СкрипникаЗа інформацією видання в пулі претендентів на посаду керманича збірної Білорусі, окрім Скрипника, продовжують значитися Олег Кононов, Анатолій Байдачний і Олександр Бородюк.

На даний монт збірна Білорусі займає передостаннє 5-е місце в групі відбіркового турніру Чемпіонату світу-2018. На рахунку команди 2 очки, вона випереджає тільки Люксембург (1). Разом з тим, білорусів випереджають команди Франції (10), Нідерландів (7), Швеції (7) і Болгарії (6).

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року екс-гравець київського "Динамо" Олександр Хацкевич був звільнений з поста головного тренера збірної Білорусі через незадовільні результати команди.