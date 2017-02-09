У МЗС пообіцяли політичну і емоційну підтримку футболісту Зозулі

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС сказав на прес-конференції в Києві.

Він зазначив, що ситуація з футболістом Зозулею в МЗС для багатьох є особистою емоційною справою.

"Ми намагаємось з самого початку йому допомагати. І ми прекрасно знаємо, що те, що було там зорганізовано, це дуже свідома провокація, коли декількох ультрас лівого спрямування використали, абсолютно цинічно використали", - заявив Клімкін.

На його переконання, загалом футбольна громадськість Іспанії має абсолютно іншу думку.

Читайте також"Бетіс" подасть в суд, якщо "Райо" відмовиться платити зарплату Зозулі - ЗМІ

За словами міністра, посольство та МЗС підтримують контакт з іспанськими політиками, з якими "у нас дійсно, дуже добрі відносини і розуміння".

"Тому такі провокації, а вони будуть і далі, ми прекрасно розуміємо з боку Росії, будемо намагатися не допускати, а Роману будемо допомагати. При цьому не тільки політично, а й емоційно", - сказав Клімкін.

Як відомо, у ніч на 1 лютого Зозуля перейшов з "Бетіса" в оренду в інший іспанський клуб "Райо Вальєкано". Однак, фанати "Райо", які відрізняються своїми ліворадикальними поглядами, назвали українця нацистом і зажадали від керівництва клубу негайно повернути гравця в "Бетіс".

Пізніше на захист футболіста виступили численні відомі громадські діячі, активісти. Президент іспанської Прімери (найвищий дивізіон чемпіонату країни, аналог УПЛ) пообіцяв розібратися у цій справі, а керівництво "Райо Вальєкано" повторно запросило футболіста до клубу, пообіцявши повну безпеку й комфорт.