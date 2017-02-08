Консул України в Мюнхені вимагає вибачень від "Баварії" за образи фанатів клубу на адресу Зозулі

Консул України в Мюнхені (Німеччина) Вадим Костюк звернувся до місцевого футбольного клубу "Баварія" з вимогою вибачитися перед українським форвардом Романом Зозулею за дії фанатів, які демонстрували під час гри банер з образливими вислювлюваннями на адресу українця, повідомив дипломат на власній сторінці у Facebook.

"Генеральне консульство України в Мюнхені засуджує прояви неповаги та безпідставних звинувачень з боку фанатів флагмана світового футболу як на адресу українського гравця Романа Зозулі, так і на адресу усіх патріотів України, під час матчу Кубка Німеччини «Баварія» - «Вольфсбург»! Ми адресуємо до правління ФК "Баварія" відповідного листа з вимогою реакції та вибачень від Клубу! Особливо дивно сприймати такі дії на теренах Баварії, з огляду на історичні факти, які пов'язують цей регіон із зародженням та розвитком одного із найжахливіших нацистських режимів світу! Футбол - це не місце для проявів ксенофобії та нетерпимості!", - зазначив у своєму зверненні Костюк.

Як повідомляв УНІАН, під час матчу Кубка Німеччини «Баварія» - «Вольфсбург» фанати господарів підтримали своїх "колег" з мадридського "Райо Вальєкано" в неприязні до українського форварда Романа Зозулі. Фанати підняли банер «Наці, забирайтеся з футболу. Зозуля, йди геть» Банер протримали буквально хвилину, після чого він був прибраний.

Матч "Баварія" - "Вольфсбург" відбувся у вівторок ввечері і завершився з рахунком 1:0 на користь господарів поля з Мюнхена.