Випускник академії "Динамо" став гравцем іспанського "Алавеса"
12:35, 08 лютого 2017Футбол
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Гравець підписав контракт з клубом Ла Ліги.
Хахльов підписав контракт з середняком іспанського чемпіонату / facebook.com/oleksiy.khakhlov
Український фуболист Олексій Хахльов став гравцем іспанського "Алавеса", повідомив у Facebook його батько Олексій Хахльов-старший.
Подробиці контракту не розголошуються.
Хахльов - вихованець київського "Динамо". Влітку 2016-го року закінчив навчання в академії столичного клубу, але відмовився підписувати контракт.
"Алавес" є середняком іспанської ліги. На даний момент посідає 12-е місце в турнірній таблиці з 20-ти команд. Після 27 ігор на рахунку команди 21 очко.
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