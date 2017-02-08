Випускник академії "Динамо" став гравцем іспанського "Алавеса"

Український фуболист Олексій Хахльов став гравцем іспанського "Алавеса", повідомив у Facebook його батько Олексій Хахльов-старший.

Подробиці контракту не розголошуються.

Хахльов - вихованець київського "Динамо". Влітку 2016-го року закінчив навчання в академії столичного клубу, але відмовився підписувати контракт.

"Алавес" є середняком іспанської ліги. На даний момент посідає 12-е місце в турнірній таблиці з 20-ти команд. Після 27 ігор на рахунку команди 21 очко.