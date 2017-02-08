Фанати німецької "Баварії" приєдналися до цькування Зозулі

Під час матчу Кубка Німеччини «Баварія» - «Вольфсбург» фанати господарів підтримали своїх "колег" з мадридського "Райо Вальєкано" в неприязні до українського форварда Романа Зозулі, повідомляє Sport.ua.

Фанати підняли банер «Наці, забирайтеся з футболу. Зозуля, йди геть»

Банер протримали буквально хвилину, після чого він був прибраний.

Матч "Баварія" - "Вольфсбург" відбувся у вівторок ввечері і завершився з рахунком 1:0 на користь господарів поля з Мюнхена.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 1 лютого Зозуля перейшов в Райо Вальєкано з Бетіса за орендною угодою. Однак, через невдоволення і погрози фанатів Зозуля був змушений повернутися в "Бетіс". Втім, згодом "Райо Вальєкано" був готовий повернути Зозулю назад, гарантувавши гравцеві і його сім'ї комфорт і безпеку.

У вівторок Зозуля остаточно відмовив мадридському клубу.