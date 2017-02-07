"Шахтар" обіграв угорський "Дебрецен" і зайняв 3-е місце в Atlantic Cup

У Лагуші (Португалія) завершився матч за 3-е місце турніру Atlantic Cup, в якому донецький "Шахтар" обіграв угорський "Дебрецен", повідомляє офіційний сайт гірників.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Гірники дуже активно розпочали матч і до середини першого тайму вже вели в рахунку з перевагою в два голи. На 27-й хвилині Фред відкрився праворуч, отримав м'яч від Дентіньо і подав - удар Тайсона парирував воротар, але на добиванні в потрібній точці виявився Бланко Лещук - 1:0. А за дві хвилини, на 29-й, відмінна атака "Шахтаря" призвела до того, що після ефектного пасу черпаком від Тайсона, Дентіньо обробив і завдав чіткий удар повз воротаря - 2:0.

А на 37-й хвилині контратака "Дебрецена" призвела до подачі Ханджича на голову Фельтшеру та точного удару останнього - 2:1.

У другому таймі гірники не раз могли збільшити рахунок в матчі, але, в підсумку, перевага лідера чемпіонату України залишилася мінімальною.

Свій наступний матч - останній перед офіційною грою 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Сельти" - донеччани проведуть 10 лютого в Бразі.