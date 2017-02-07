Президент іспанської Ла Ліги і посол України обговорили трансфер Зозулі

Президент іспанської футбольної Ла Ліги Хав'єр Тебас і посол України в Іспанії Анатолій Щерба, зустрілися в штаб-квартирі Ла Ліги сьогодні вранці, щоб обговорити стан справ у скандалі, пов'язаному з переходом українського гравця Романа Зозулі у мадридську команду "Райо Вальєкано", повідомляє офіційний сайт Ла Ліги

Тебас розповів послу про переговори в минулий четвер між Ла Лігою, Асоціацією іспанських футболістів (AFE) і Райо Вальєкано. Під час тієї зустрічі три сторони зобов'язалися дотримуватися твердої позиції, щоб захистити гравця як в особистому плані, так і в професійному. І не підкорятися певному тиску, яке суперечить цим зобов'язанням.

Під час сьогоднішньої зустрічі в штаб-квартирі Ла Ліги, сторони прийшли до спільної думки, що уряд Іспанії має висловити підтримку Зозулі, оскільки в результаті скандалу він позбувся права на працю., яке є фундаментальним правом людини.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 1 лютого Зозуля перейшов в Райо Вальєкано з Бетіса за орендною угодою. Однак, через невдоволення і погрози фанатів Зозуля був змушений повернутися в "Бетіс". Втім, тепер "Райо Вальєкано" готовий повернути Зозулю назад. Гравець обіцяв озвучити рішення про те, чи перейде він у мадридський клуб, у вівторок.