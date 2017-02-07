Зозуля не перейде в "Райо" і залишиться в "Бетісі" - ЗМІ

Український форвард Роман Зозуля визначився зі своїм майбутнім і залишиться в «Бетіс», повідомляє телеканал "Футбол" з посиланням на свої джерела.

Принаймні, на даний момент він схильний саме до такого рішення. Сьогодні гравець ще має кілька зустрічей, щоправда, вони навряд чи вплинуть на його позицію.

У понеділок у Зозулі відбулося коротке спілкування з іспанськими журналістами. Українець повідомив, що в той час не вибрав прийнятного для себе варіанта: або здійснити перехід до «Райо Вальєкано», або провести півроку без футболу в «Бетіс».

Як повідомляв УНІАН, на минулих вихідних фани «Райо» на трибунах знову виступили проти переходу форварда клубу. І це – незважаючи на гарантії від Іспанської Федерації футболу, асоціації гравців і самого «Райо».

Тому, як вважає юрист Хосе Лоренцо Хіменес, який представляє інтереси Зозулі, Романа чекає важке рішення: "Якщо соціальна ситуація навколо цього переходу залишиться тією ж, що і перед початком матчу, для Зозулі буде неможливим грати за «Райо». Втім, жодних підтверджень ще немає. У вівторок ми проведемо кілька важливих зустрічей, і оголосимо остаточне рішення".