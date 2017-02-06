Зозуля оголосить рішення щодо продовження кар'єри у вівторок

Український футболіст Роман Зозуля прийме рішення щодо можливого повернення в Райо Вальєкано у вівторок, повідомляє SportArena з посиланням на AS.

Представник Зозулі в Іспанії Хосе Лоренцо Хіменеса зазначив з цього приводу: «Очевидно, я трохи засмучений. Я не буду підштовхувати його до того, щоб іти до вовка в пащу. Нелегко йти в місце, де проти тебе щодня проводять різні акції. Але я подивлюся, що він вирішить. Звичайно, якщо ситуація не зміниться, для Зозулі практично нереально їхати в Вальекас. Вже у вівторок ми проведемо більше зустрічей, і в цей же день Роман прийме остаточне рішення».

Читайте такожФанати "Райо Вальєкано" розклеїли листівки з фото Зозулі і написом "Не ласкаво просимо"«Я вважаю, що це підсудна справа, адже група вболівальників не дала людині виконувати його роботу. Зозуля питав мене, як таке могло статися в сучасній Іспанії, але навіть я, іспанець, цього не розумію. Цього не могло статися в багатій і плюралістичної Іспанії, яку ми всі хочемо бачити. Ніхто з керівництва Райо не зв'язувався з нами. Я говорив тільки з представниками клубу, але не менеджерами», - продовжив Хіменес.

Також він розповів, що Зозуля «дуже вдячний Бетісу і всім, хто надав йому підтримку в непростий час».

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 1 лютого Зозуля перейшов в Райо Вальєкано з Бетіса за орендною угодою. Однак, через невдоволення і погрози фанатів Зозуля був змушений повернутися в "Бетіс". Втім, тепер "Райо Вальєкано" готовий повернути Зозулю назад.

Раніше гравець обіцяв озвучити рішення про те, чи перейде він у мадридський клуб, в понеділок.