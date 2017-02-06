Екс-гравець донецького "Металурга" перейшов в білоруський "Вітебськ"
17:14, 06 лютого 2017Футбол
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Подробиці контракту Квашука не розголошуються.
Квашук перейшов в "Вітебськ" у статусі вільного агента / olimpik.com.ua
Білоруський ФК "Вітебськ" уклав контракт з українським нападником Віталієм Квашуком, повідомляє прес-служба "Вітебська".
Квашук є вихованцем київського «Динамо» (2007-2010).
У кар'єрі гравця були такі клуби як "Металург" (Донецьк, 2012 - 2013), "Зоря" (Луганськ, 2013 - 2015), "Торпедо-БелАЗ" (Жодіно, Білорусь 2016), "Олімпік" (Донецьк, 2016).
У вересні минулого року Квашук покинув "Олімпік" і перейшов в "Вітебськ" у статусі вільного агента.
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