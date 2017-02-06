Екс-гравець донецького "Металурга" перейшов в білоруський "Вітебськ"

Білоруський ФК "Вітебськ" уклав контракт з українським нападником Віталієм Квашуком, повідомляє прес-служба "Вітебська".

Квашук є вихованцем київського «Динамо» (2007-2010).

У кар'єрі гравця були такі клуби як "Металург" (Донецьк, 2012 - 2013), "Зоря" (Луганськ, 2013 - 2015), "Торпедо-БелАЗ" (Жодіно, Білорусь 2016), "Олімпік" (Донецьк, 2016).

У вересні минулого року Квашук покинув "Олімпік" і перейшов в "Вітебськ" у статусі вільного агента.