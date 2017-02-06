Фанати "Райо Вальєкано" протестували проти переходу Зозулі на матчі чемпіонату Іспанії
Гра проти "Альмерії" перетворилася на суцільний протест фанатів мадридської команди.
Фанати мадридського "Райо Вальєкано" перетворили матч другої Ліги чемпіонату Іспанії проти "Альмерії" в акцію протесту проти українського нападника Романа Зозулі, повідомляє ТСН Проспорт.
На трибунах фанати вивісили банер "Вальєкас – це свобода, рівність і солідарність. Зозулі тут не раді".
Більше того, у день матчу, на вулицях Мадриду були розклеєні Листівки з зображенням Зозуля та гаслом "Не ласкаво просимо".
Зозуля приїхав в "Райо Вальєкано" у футболці з гербом України після чого іспанська преса назвала його нацистом. Пізніше газета вибачилася, а ось фанати не заспокоїлися і закликали керівництво позбутися гравця.
Так, українець повернувся в "Бетіс", але грати не може, тому що вже заявлений за "Райо". Пізніше "Райо" всеж-таки вирішило повернути гравця до своїх лав.
Як повідомляв УНІАН, Зозуля пообіцяв оголосити своє остаточне рішення в понеділок