Фанати "Райо Вальєкано" протестували проти переходу Зозулі на матчі чемпіонату Іспанії

Фанати мадридського "Райо Вальєкано" перетворили матч другої Ліги чемпіонату Іспанії проти "Альмерії" в акцію протесту проти українського нападника Романа Зозулі, повідомляє ТСН Проспорт.

На трибунах фанати вивісили банер "Вальєкас – це свобода, рівність і солідарність. Зозулі тут не раді".

Більше того, у день матчу, на вулицях Мадриду були розклеєні Листівки з зображенням Зозуля та гаслом "Не ласкаво просимо".

Зозуля приїхав в "Райо Вальєкано" у футболці з гербом України після чого іспанська преса назвала його нацистом. Пізніше газета вибачилася, а ось фанати не заспокоїлися і закликали керівництво позбутися гравця.

Так, українець повернувся в "Бетіс", але грати не може, тому що вже заявлений за "Райо". Пізніше "Райо" всеж-таки вирішило повернути гравця до своїх лав.

Як повідомляв УНІАН, Зозуля пообіцяв оголосити своє остаточне рішення в понеділок