Фанати "Райо Вальєкано" розклеїли листівки з фото Зозулі і написом "Не ласкаво просимо"

Фанати «Райо Вальєкано» продовжують пресингувати українського нападника «Бетіса» Романа Зозулю, який повинен був перейти в мадридський клуб на правах оренди, повідомляє Sport.ua.

На цей раз вболівальники розклеїли в столиці Іспанії листівки, що зображують невдоволення позицією Зозулі, і зображення президента «Райо» Рауля Мартіна Преси в ролі Мікі Мауса з написом «Преса, іди!». На адресу Зозулі фанати написали "Не ласкаво просимо".

У ніч на 1 лютого Зозуля перейшов в Райо Вальєкано з Бетіса за орендною угодою. Однак, через невдоволення і загрози фанатів Зозуля був змушений повернутися в "Бетіс". Втім, тепер "Райо Вальєкано" готовий повернути Зозулю назад.

Як повідомляв УНІАН, Зозуля обіцяв озвучити рішення про те, чи перейде він у мадридський клуб, в понеділок.