Збірна Камеруну стала переможцем Кубку африканських націй (фото)

У фіналі камерунці обіграли Єгипет з рахунком 2:1 і стали п'ятиразовим володарем кубка, передає LB.ua.

Єгипет першим забив, коли гравець "Арсеналу" Мохамед Ельнені вразив ближній кут воріт збірної Камеруну. Але у другому таймі спочатку Ніколи Нкулу зрівняв рахунок на 59-й хвилині, а на 88-й хвилині Венсан Абубакар забив переможний гол.

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Єгипет на шляху до фіналу виграв групу D, випередивши Гану, Уганду і Малі. В 1/4 фіналу "Фараони" обіграли Марокко (1:0), а в півфіналі - Буркіна-Фасо (1:1, по пен. - 4:3). Камерун був другим у групі А, випередивши Гвінеї-Бісау і Габон, але пропустивши вперед Буркіна-Фасо. У плей-офф "Леви" обіграли Сенегал (0:0, по пен. - 5:4), а в 1/2 фіналу - Гану (2:0).

Кубок африканських націй - головне змагання національних збірних, що проходить під егідою Африканської конфедерації футболу. На відміну від чемпіонатів Європи, африканський кубок проводиться раз у два роки.

Попереднім чемпіоном Африки була збірна Кот-Д'івуару, але вона покинула КАН-2017 ще на груповому етапі.