"Шахтар" обіграв корейський "Кванджу"на зборі в Португалії

Матч завершився з рахунком 1:0.

У португальському Лагуші завершився черговий матч в рамках зимових зборів донецького "Шахтаря", в якому лідер чемпіонату України обіграв корейський "Кванджу", повідомляє офіційний сайт гірників. Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у цьому матчі на 20-й хвилині забив Андрій Борячук. «Шахтар» (Донецьк, Україна) – «Кванджу» (Кванджу, Південна Корея) – 1:0 (1:0) Гол: 1:0 Борячук (20) «Шахтар»: Каніболоцький (Шевченко, 70), Кобін (Срна, 70), Кривцов (Кучер, 70), Ордець (Ракицький, 70), Азеведо (Марлос, 70), Степаненко (к) (Коваленко, 62), Танковський (Малишев, 70), Бернард (Зубков, 62), Алан Патрік (Дентіньо, 70), Тайсон (Ізмаїл, 52), Борячук (Лещук, 70) Запасні: Пятов, Кудрик, Матвієнко, Фред, Феррейра Головний тренер: Паулу Фонсека

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