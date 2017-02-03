"Шахтар" розтрощив "Ольборг" на Atlantic Cup в Португалії

Донецький "Шахтар" провів черговий матч на зборі в Португалії, де в рамках 2-го туру Atlantic Cup обіграв данський "Ольбог", з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт гірників.

Суперник зумів на рівних діяти з лідером чемпіонату УПЛ тільки в перші півгодини, а на 34-й хвилині пропустив перший гол. У гірників вийшла комбінація Фред - Лещук - Фред - Марлос з чітким ударом останнього повз воротаря - 1:0. А за 2 хвилини, на 36-й, данці сфолили у своїй штрафній на Бернарді і Марлос впевнено виконав 11-метровий - 2:0.

Після перерви гірники спокійно утримували свою перевагу, а на 90-й хвилині довели її до великої. Борячук головою замкнув подачу Кобіна з правого флангу - 0:3.

У суботу, 4 лютого, команда Паулу Фонсеки проведе контрольний матч з корейським "Кванджу". Початок о 17:30 по Києву.

«Ольборг» (Ольборг, Данія) – «Шахтар» (Донецьк, Україна) – 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 Марлос (34), 0:2 Марлос (36, з пен.), 0:3 Борячук (90)

«Шахтар»: Шевченко (Каніболоцький, 73), Срна (к) (Кобін, 73), Кучер (Ордець, 73), Ракицький (Кривцов, 73), Ізмаїл (Азеведо, 46), Малишев (Танковскій, 73), Фред (Коваленко, 83), Марлос (Матвієнко, 73), Дентіньо (Алан Патрік, 73), Бернард (Тайсон, 46), Лещук (Борячук, 73)

Запасні: Пятов, Кудрик

Головний тренер: Паулу Фонсека

Попередження: Ракицький (61)