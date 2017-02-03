Зозуля обговорить варіант повернення в "Райо Вальєкано" зі своєю родиною

Український нападник Роман Зозуля має намір обговорити виниклу ситуацію зі своєю сім'єю і тільки після цього прийняти рішення про повторне повернення в Райо Вальєкано, повідомляє AS.

"Я хочу поговорити про все з моєю родиною", - говорить Зозуля.

Читайте такожПрезидент Приклади пообіцяв відкрити кримінальну справу щодо ситуації навколо ЗозуліРаніше стало відомо, що Райо Вальєкано попросило гравця повернутися в клуб, незважаючи на поведінку фанатів. У клубі гравцеві гарантували комфорт і безпека. Керівництво Примери та Асоціація іспанських гравців також вважають, що гравець повинен виступати за Райо Вальєкано.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 1 лютого Зозуля перейшов в Райо Вальєкано з Бетіса за орендною угодою. Однак, через невдоволення і погрози фанатів Зозуля був змушений повернутися в "Бетіс". Втім, тепер "Райо Вальєкано" готовий повернути Зозулю назад.