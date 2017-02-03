Орендований у "Динамо" Теодорчик в п'ятий раз претендує на звання гравця місяця в "Андерлехті"

Орендований бельгійським «Андерлехтом» у київського «Динамо» нападник Лукаш Теодорчик знову номінований на звання кращого гравця місяця в брюссельському клубі, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

Конкуренцію в січневому опитуванні йому складають Іван Обрадовіч, Брам Нейтинк, Леандер Дендонкер і Юрі Тилеманс.

Теодорчик був визнаний вболівальниками кращим гравцем попередніх чотирьох місяців - у грудні він набрав 54% голосів, в листопаді - 69%, у жовтні - 91%, у вересні - 49%.