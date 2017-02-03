На погрожувавших Зозулі ультрас "Райо Вальєкано" заведуть справу

Професійна футбольна ліга Іспанії (LFP) ініціює відкриття кримінальних справ стосовно ультрас "Райо Вальєкано", які своїми погрозами зірвали трансфер українського нападника Романа Зозулі, повідомляє Апостроф з посиланням на AS.

Розслідування буде відкрито по відношенню до ультрас, які напали на президента "Райо Вальєкано" Мартіна Пресу, тих, хто виступив з погрозами на адресу Зозулі і Преси за допомогою офіційних спільнот фанатів "Райо" в інтернеті, а також тих, хто вивісив банер "Вальекас - не місце для нацистів. Преса, тебе це теж стосується. Забирайся!" на тренуванні команди. Крім того, кримінальне покарання можуть понести ультрас, які ображали Зозулю в ході його першого тренування у "Райо Вальєкано".

Читайте такожПрезидент Приклади пообіцяв відкрити кримінальну справу щодо ситуації навколо Зозулі"Ла Ліга ініціює відкриття кримінальних справ стосовно всіх тих фанатів, які перешкоджали трансферу шляхом примусу і погроз", - підкреслив президент LFP Хав'єр Тебас.

Як повідомляв УНІАН, через невдоволення і погрози фанатів Зозуля був змушений повернутися в "Бетіс". Однак тепер "Райо Вальєкано" готовий повернути Зозулю назад. Рішення залишається за гравцем, який заявив, що йому потрібно обговорити ситуацію зі своєю сім'єю.

Нагадаємо, що футболісти "Бетіса" висловили підтримку українському форварду.