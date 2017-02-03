На погрожувавших Зозулі ультрас "Райо Вальєкано" заведуть справу

12:40, 03 лютого 2017
Футбол
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Фанати напали на президента клубу, погрожували Зозулі і ображали українського гравця на його першому тренуванні у "Райо"

Фанати ображали Зозулю і вимагали прибрати з

Професійна футбольна ліга Іспанії (LFP) ініціює відкриття кримінальних справ стосовно ультрас "Райо Вальєкано", які своїми погрозами зірвали трансфер українського нападника Романа Зозулі, повідомляє Апостроф з посиланням на AS.

Розслідування буде відкрито по відношенню до ультрас, які напали на президента "Райо Вальєкано" Мартіна Пресу, тих, хто виступив з погрозами на адресу Зозулі і Преси за допомогою офіційних спільнот фанатів "Райо" в інтернеті, а також тих, хто вивісив банер "Вальекас - не місце для нацистів. Преса, тебе це теж стосується. Забирайся!" на тренуванні команди. Крім того, кримінальне покарання можуть понести ультрас, які ображали Зозулю в ході його першого тренування у "Райо Вальєкано".

Читайте такожПрезидент Приклади пообіцяв відкрити кримінальну справу щодо ситуації навколо Зозулі"Ла Ліга ініціює відкриття кримінальних справ стосовно всіх тих фанатів, які перешкоджали трансферу шляхом примусу і погроз", - підкреслив президент LFP Хав'єр Тебас.

Як повідомляв УНІАН, через невдоволення і погрози фанатів Зозуля був змушений повернутися в "Бетіс". Однак тепер "Райо Вальєкано" готовий повернути Зозулю назад. Рішення залишається за гравцем, який заявив, що йому потрібно обговорити ситуацію зі своєю сім'єю.

Нагадаємо, що футболісти "Бетіса" висловили підтримку українському форварду.

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