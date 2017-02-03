Керівництво Райо Вальєкано запропонувало Зозулі повернутися в клуб - ЗМІ

Райо Вальєкано запропонував українському нападнику Бетіса Роману Зозулі повернутися в клуб, гарантувавши при цьому йому безпеку, повідомляє SportArena з посиланням на AS.

Інформується, що у нападника є час до понеділка, щоб прийняти остаточне рішення.

Якщо він не захоче повертатися в Райо, то залишок сезону в іспанській Прімері Зозуля буде змушений пропустити. Незважаючи на те, що в деяких країнах трансферне вікно залишається відкритим, українець все одно не зможе виступати у складі нової команди, оскільки перевищив ліміт трансферів в цьому сезоні.

Читайте такожПосольство України в Іспанії прокоментувало цькування Зозулі: це - гібридна війнаТакож видання повідомляє, що проти тих фанатів, які виступили з обвинуваченням на адресу українця, будуть відкриті кримінальні справи за примушування гравця покинути клуб.

До кінця поточного сезону Зозуля формально вважається гравцем Райо Вальєкано, оскільки між сторонами було укладено орендну угоду. При цьому, ще до укладення угоди ультрас мадридського клубу, відомі своїми лівими поглядами, публічно звинуватили українця в нацизмі і зажадали від Бджіл не підписувати його.

У нинішньому сезоні 27-річний форвард, який став гравцем біло-зелених влітку минулого року на правах вільного агента перейшовши з Дніпра, провів в іспанській Примері лише шість поєдинків, не забивши при цьому жодного гола.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 1 лютого Зозуля перейшов з "Бетіса" в оренду в інший іспанський клуб "Райо Вальєкано". Однак, фанати "Райо", що відрізняються своїми ліворадикальними поглядами, назвали українця нацистом і зажадали від керівництва клубу негайно повернути гравця в "Бетіс".