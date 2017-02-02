"Бетіс" виступив з офіційною заявою на підтримку Зозулі

Іспанський футбольний клуб "Бетіс" виступив з офіційною заяву з приводу ситуації, що склалася з форвардом команди Романом Зозулею,, повідомляє Dinamomania з посиланням на Mundodeportivo.com.

Заява клубу виглядає наступним чином:

"1. 31 січня було досягнуто угоду про перехід футболіста в "Райо Вальєкано" на правах оренди до 30 червня.

2. "Бетіс" глибоко шкодує, що Зозуля з учорашнього дня тимчасово не може продовжувати футбольну діяльність.

Читайте такожПосольство України в Іспанії прокоментувало цькування Зозулі: це - гібридна війна3. В цілях безпеки вчора Зозуля покинув "Райо" і повернувся до Севільї. До тих пір, поки ситуація не вирішиться, гравець буде тренуватися в розташуванні "Бетіса".

4. Контракт Зозулі з "Бетісом" розрахований до червня 2019 року. Ми сподіваємося, що ця ситуація буде вирішена, як можна швидше, так як вона є несправедливою і негативно впливає на репутацію українського форварда.

5. Наш клуб, а також гравці команди хочуть відзначити зразкову поведінку Зозулі. Враховуючи, що він є нашим футболістом, ми надамо йому і його сім'ї будь-яку підтримку в такий складний для будь-якого професіонала період".

Раніше зі словами підтримки на адресу футболіста виступив президент ФФУ Андрій Павелко, який пообіцяв звернення до керівництва ФІФА та Федерації футболу Іспанії з проханням втрутитися і допомогти нашому гравцеві.

Як повідомляв УНІАН, українець був відданий в оренду "Райо Вальєкано", однак вже через день угоду між клубами було розірвано через ставлення до Зозулі радикально налаштованих ультрас "Райо", які звинуватили гравця в нацизмі. В результаті цього інциденту Роман, згідно з регламентними нормами, може залишитися без ігрової практики до наступного літа.