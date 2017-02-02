Травмований гравець київського "Динамо" Даніло Сілва повинен відновитися до квітня
16:08, 02 лютого 2017Футбол
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Лікар столичної команди розповів про відновлення гравця.
Данило Сілва повернеться у квітні / Readfootball
Бразильський легіонер київського "Динамо" Данило Сілва продовжує відновлюватися після важкої травми і повинен повернутися в лад в квітні, повідомляє офіційний сайт клубу.
- Данило Сілва зараз лікується у себе вдома, у Бразилії, проходить курс реабілітації. Ми підтримуємо зв'язок і періодично спілкуємося через інтернет. Все йде за планом, його приблизні терміни відновлення колишні – до квітня, розповів старший лікар головної команди "Динамо" Леонід Миронов.
Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня, в матчі проти "Олександрії" він отримав рецидив травми, і знову змушений був залишити поле. Через кілька днів Сілва переніс операцію в Барселоні.
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