Травмований гравець київського "Динамо" Даніло Сілва повинен відновитися до квітня

Бразильський легіонер київського "Динамо" Данило Сілва продовжує відновлюватися після важкої травми і повинен повернутися в лад в квітні, повідомляє офіційний сайт клубу.

- Данило Сілва зараз лікується у себе вдома, у Бразилії, проходить курс реабілітації. Ми підтримуємо зв'язок і періодично спілкуємося через інтернет. Все йде за планом, його приблизні терміни відновлення колишні – до квітня, розповів старший лікар головної команди "Динамо" Леонід Миронов.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня, в матчі проти "Олександрії" він отримав рецидив травми, і знову змушений був залишити поле. Через кілька днів Сілва переніс операцію в Барселоні.