Президент ФФУ виступив на підтримку Зозулі: "Точно знаю, що він не є неонацистом"

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко прокоментував ситуацію з переходом українського футболіста Романа Зозулі з "Бетіса" в "Райо Вапльекано" на своїй сторінці в Facebook, назвавши її кричущою

"Я знайомий із Романом Зозулею давно і точно знаю, що він не є неонацистом, як це стверджують окремі вболівальники мадридського «Райо Вальєкано». Також я знаю, що Зозуля, як справжній патріот, допомагав і допомагає нашим військовим, стримувати атаки російських терористів в зоні АТО. Так роблять всі громадяни України. Але, невелика група фанатів іспанської команди вважала, що це неправильно, тому заблокувала перехід Романа в свій клуб.

Читайте такожУ соцмережах обурилися через історію з поверненням Зозулі в "Бетіс"В результаті гравець національної збірної України в наступні півроку може взагалі залишитися поза футболом. Ситуація просто кричуща: іспанські прихильники російських терористів ламають кар'єру українському футболісту. Це абсурд! Наше завдання – допомогти Зозулі, щоб він не пропустив цей сезон і не втрачав форми. ФФУ вже готує звернення до керівництва ФІФА та Федерації футболу Іспанії з проханням втрутитися і допомогти нашому гравцеві. Також ми сподіваємося на сприяння у вирішенні цієї проблеми посольства України в Іспанії. З Романом ми підтримуємо постійний зв'язок і будемо надавати йому всіляку допомогу", - зазначив Павелко.

Як повідомляв УНІАН, Зозуля в ніч на середу перейшов з "Бетіса" в мадридський "Райо Вальєкано". Втім, зіграти за нову команду він не зможе через позицію радикальних фанатів лівого спрямування цієї команди, які назвали Зозулю нацистом.