Посольство Україні в Іспаніі прокоментувало цькування Зозулі: це - гибридна війна

Посольство України у Королівстві Іспанія надаватиме підтримку Роману Зозулі через патову ситуацію з його трансфером до "Райо Вальєкано". Про це розповів посол Анатолій Щерба у коментарі ТСН Проспорт.

Зозуля може залишитися без ігрової практики, адже не може бути заявленим ані за "Бетіс", у якого права на гравця, ані за іншу команду до кінця сезону.

Читайте такожЗозулю повернуть в "Бетіс" через фанатів-комуністів, які звинуватили українця в "нацизмі""Ми працюємо у цьому плані, але поки ще недостатньо інформації. Уже звернулися до нашої федерації (ФФУ – ред.), щоб отримати від них підтримку. Підтримка з боку посольства надається і буде надаватися. Вплив буде, але ефективність залежить від багатьох факторів. Сьогодні звернемося до футбольної ліги Іспанії. Поки що не можемо зв'язатися з Романом, його телефон не відповідає, хочемо організувати разом з ним захід. Ці акції - вони керовані, це є частиною гібридної війни, це не якась акція, яка виникла на рівно місці. Впевнений, що сплановано. Одразу з'явилося все: відео його конфлікту ще у "Дніпрі", скріншоти коментарів. А для чого робиться вся ця війна? Щоб досягти своїх цілей – дискредитації України. Треба підтримати Романа. І доводити, що допомога армії, яка бореться за цілісність країни - це дуже патріотично, а не переводити у площину, яку намагаються деякі сили", - прокоментував Щерба.

Крім того, посольство координуватиме дії щодо звернення до футбольної ліги Іспанії разом із клубом Зозулі "Бетісом".

Команда наразі готує звернення разом із юристами.

Як повідомляв УНІАН, футболіст приїхав до "Райо Вальєкано" у футболці з гербом України. Іспанська преса назвала його нацистом. Пізніше газета вибачилася, а ось фанати не заспокоїлися і навіть вивісили банер, щоб Зозуля забирався геть.