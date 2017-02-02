Знаменитий англійський футболіст Лемпард оголосив про завершення кар'єри

Екс гравець лондонського "Челсі" і ряду інших англійських та американських клубів Френк Лемпард оголосив про завершення кар'єри за допомогою повідомлення в своєму Instagram.

«Після 21 неймовірного року я вирішив, що зараз найкращий час, щоб закінчити кар'єру в якості професійного футболіста, — написав Лемпард. - У мене було багато пропозицій, як з Англії, так із закордону, але в 38 років я відчуваю, що зараз настав час почати нову главу в моєму житті. Я дуже гордий тим, скільки трофеїв завоював, гордий, що представляв свою країну в більш ніж 100 матчах і забив більше 300 голів за кар'єру».

Лемпард - вихованець Вест Хем Юнайтед, де і починав кар'єру. Також виступав в "Суонсі", "Челсі" і "Манчестер Сіті" і команді американської MLS "Нью-Йорк Сіті".

Найбільших успіхів гравець досяг у лондонському "Челсі", де тричі ставав чемпіоном Англії, чотири рази - володарем Кубка Англії, двічі - володарем Кубка футбольної ліги і Суперкубка Англії, переможцем Ліги чемпіонів УЄФА-2012 і Ліги Європи УЄФА-2013.