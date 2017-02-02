Хавбек київського "Динамо" Калитвинцев пішов в оренду в луганську "Зорю"

Ще одним новачком луганської «Зорі» у це міжсезоння став півзахисник Владислав Калитвинцев, повідомляє прес-служба ФК "Зоря".

У складі «чорно-білих» він виступатиме на правах оренди. Термін оренди – один рік.

Владислав Калитвинцев є вихованцем київського «Динамо» за основний склад якого провів 13 поєдинків у чемпіонаті. Також 13 ігор футболіст зіграв за «Динамо-2» і відзначився двома голами. 52 матчі і 18 голів на його рахунку за молодіжний склад киян. Разом з київським «Динамо» ставав чемпіоном України і двічі вигравав Кубок країни.

У 2013-му році півзахисник провів 13 ігор за чеський «Слован».

Починаючи з сезону 2015/2016 виступав у одеському «Чорноморці», за який відіграв 34 матчі (2 з них в Кубку України) і забив 5 м'ячів.

Свого часу Владислав Калитвинцев виступав за збірні України різних вікових категорій U-17, U-19 та U-21.

Вже в четвер Владислав приєднається до «Зорі», яка проводить навчально-тренувальні збори в Туреччині.