"Шахтар" розтрощив "Ольяненсе" на зборі в Португалії

У португальському Лагуше відбувся товариський матч, в якому донецький "Шахтар" протистояв «Ольяненсе» (Ольян, Португалія) і виграв з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт гірників.

«Гірники» не стали квапити події і поступово нарощували перевагу. Перший небезпечний момент виник на 10-й хвилині, коли на ударній позиції опинився Бернард. Бразилець вийшов на ворота суперника під кутом, але пробив поруч зі штангою. В цілому гра проходила в невисокому темпі, при цьому футболісти «Ольяненсе» не закривалися в своїй штрафній, а намагалися проводити контратаки. Одна з них могла бути результативною, але Олег Кудрик врятував команду після удару Сіссе. На 25-й хвилині «оранжево-чорні» відкрили рахунок. Тарас Степаненко, увірвавшись в штрафну з правого флангу вирізав ліворуч на лінію воротарського, і Густаво Бланко Лещук в дотик переправив м'яч у сітку – 1:0. Пройшло зовсім небагато часу, і аргентинський форвард оформив дубль. На цей раз в ролі асистента виступив Тайсон, який відправив партнера на ворота «Ольяненсе» зі своєї половини поля. Лещук легко переграв голкіпера і закотив м'яч у сітку – 2:0. «Шахтар» не послабив тиск, і в кінцівці тайму Тайсон перевірив на міцність штангу, а Бернард – поперечину.

Після перерви на поле замість Максима Малишева вийшов Андрій Борячук, і «гірники» стали діяти в два форварда. Саме українець на 51-й хвилині розпочав атаку, яку продовжив Тайсон і завершив точним ударом головою Густаво Бланко Лещук, який оформив таким чином хет-трик. Міг аргентинець незабаром забити і четвертий м'яч, але, перекидаючи голкіпера, трохи не розрахував. На 68-й хвилині Паулу Фонсека зробив відразу вісім замін, залишивши на полі Миколу Матвієнка і Густаво Бланко Лещука. При цьому Марсіо Азеведо вийшов на позицію лівого півзахисника, де був дуже активний. На 81-й хвилині бразилець міг стати автором голу, але його удар з меж штрафного вийшов неточним. Кінцівка зустрічі пройшла в обопільних атаках, однак жодній з команд відзначитися не вдалося.

Наступний матч «гірники» проведуть 3 лютого. В рамках турніру Atlantic Cup «оранжево-чорні» зіграють з данським «Ольборгом».

«Шахтар» (Донецьк, Україна) – «Ольяненсе» (Ольян, Португалія) – 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 Лещук (25), 2:0 Лещук (28), 3:0 Лещук (51)

«Шахтар»: Кудрик (Каніболоцький, 68), Кобін (Срна, 68), Кривцов (Кучер, 68), Ордець (Ракицький, 68), Матвієнко, Степаненко (к) (Танковскій, 68), Малишев (Борячук, 46), Бернард (Азеведо, 68), Алан Патрік (Фред, 68), Тайсон (Марлос, 68), Лещук

Запасні: Шевченко, П'ятов, Дентіньо, Феррейра

Головний тренер: Паулу Фонсека