У соцмережах обурилися через історію із поверненням Зозулі в "Бетіс"

У соцмережах бурхливо відреагували на подію, засуджуючи цей інцидент і закликавши всіх підтримати Романа Зозулю.

"Зозуля - чи не єдиний футболіст в країні, який дуже серйозно занурився в волонтерство і допомагає нашій армії. І не тільки допомагає, але й мотивує допомагати інших. Не вписатися за нього - злочин. На нашу ватну ФФУ навіть не сподіваюся, вибачте", - написав один з користувачів.

Ось реакція деяких із них.

Читайте такожЗозулю повернуть в "Бетіс" через фанатів-комуністів, які звинуватили українця в "нацизмі"

Як повідомляв УНІАН, 27-річний Роман Зозуля тільки вчора вночі перебрався з Бетіса в Райо Вальєкано на правах оренди до кінця сезону, але ще до укладання угоди ультрас мадридського клубу, відомі своїми лівими поглядами, публічно звинуватили українця в нацизмі і зажадали від клубу не підписувати його.

«Ми говорили з керівництвом Райо Вальєкано щодо Зозулі і прийшли до угоди, що він повернеться в Севілью. Зараз він шокований. У нього були проблеми з радикальними уболівальниками в Райо, він навіть написав листа, але це не допомогло», — заявив спортивний директор Бетіса Мігель Торресілья.

Таким чином, боси Бджіл пішли на поступки у фанатів команди, які раніше вимагали від клубу позбутися від Зозулі, звинувативши українця у нацизмі.