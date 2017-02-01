У соцмережах обурилися через історію із поверненням Зозулі в "Бетіс"
Український форвард Роман Зозуля, напередодні відданий Бетісом в оренду Райо Вальєкано, повернеться в Севілью через "лівих" вболівальників.
У соцмережах бурхливо відреагували на подію, засуджуючи цей інцидент і закликавши всіх підтримати Романа Зозулю.
"Зозуля - чи не єдиний футболіст в країні, який дуже серйозно занурився в волонтерство і допомагає нашій армії. І не тільки допомагає, але й мотивує допомагати інших. Не вписатися за нього - злочин. На нашу ватну ФФУ навіть не сподіваюся, вибачте", - написав один з користувачів.
Ось реакція деяких із них.
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Як повідомляв УНІАН, 27-річний Роман Зозуля тільки вчора вночі перебрався з Бетіса в Райо Вальєкано на правах оренди до кінця сезону, але ще до укладання угоди ультрас мадридського клубу, відомі своїми лівими поглядами, публічно звинуватили українця в нацизмі і зажадали від клубу не підписувати його.
«Ми говорили з керівництвом Райо Вальєкано щодо Зозулі і прийшли до угоди, що він повернеться в Севілью. Зараз він шокований. У нього були проблеми з радикальними уболівальниками в Райо, він навіть написав листа, але це не допомогло», — заявив спортивний директор Бетіса Мігель Торресілья.
Таким чином, боси Бджіл пішли на поступки у фанатів команди, які раніше вимагали від клубу позбутися від Зозулі, звинувативши українця у нацизмі.