Зозулю повернуть в "Бетіс" через фанатів-комуністів, які звинуватили українця в "нацизмі"

Український форвард Роман Зозуля, напередодні відданий Бетісом в оренду Райо Вальєкано, повернеться до Севільї, повідомляє SportArena з посиланням на інтерв'ю спортивного директора Бетіса Мігеля Торресілья Estadio Deportivo .

«Ми говорили з керівництвом Райо Вальєкано щодо Зозулі і прийшли до угоди, що він повернеться в Севілью. Зараз він шокований. У нього були проблеми з радикальними уболівальниками в Райо, він навіть написав листа, але це не допомогло», — заявив функціонер.

Таким чином, боси Бджіл пішли на поводу у фанатів команди, які раніше вимагали від клубу позбутися Зозулі, звинувативши українця у нацизмі.

Читайте такожУльтрас іспанського " Райо Вальєкано назвали Зозулю нацистом, гравець наполягає на перекручуванні фактів іспанським журналістом27-річний Роман Зозуля тільки вчора вночі перебрався з Бетіса в Райо Вальєкано на правах оренди до кінця сезону, але ще до укладання угоди ультрас мадридського клубу, відомі своїми лівими поглядами, публічно звинуватили українця в нацизмі і зажадали від клубу не підписувати його.

Тим не менш, клуб не став їх слухати і підписав контракт з Зозулею, який написав відкритий лист до вболівальників, в якому пояснив ситуацію в Україні і свої погляди, але, мабуть, на ультрас це звернення враження не справило.

Примітно, що оскільки Зозуля не зіграв жодної хвилини за Райо Вальєкано в офіційних матчах, клуб може повернути його Бетісу прямо зараз, уникнувши фінансових санкцій. При цьому сам футболіст не зможе грати в офіційних матчах до кінця сезону, адже по ходу він значився відразу в трьох клубах — Дніпрі, Бетіс і Райо.

Контракт Зозулі з Бетісом розрахований до літа 2019-го і в першій частині сезону українець провів за андалусійцев 150 хвилин у Примері.