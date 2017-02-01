Федерація футболу України відхилила позов Мілевського до "Динамо" на 1,2 мільйона євро
16:54, 01 лютого 2017Футбол
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Форвард російського «Тосно» звинувачує київський клуб у несплаті грошей, визначених контрактом.
Артем Мілевський програв справу проти "Динамо" в Палаті спорів ФФУ / xsport.ua
Палата суперечок Федерації футболу України відхилила позов Артема Мілевського до київського «Динамо», повідомляє Sport.ua з посиланням на телеканал "Футбол".
Форвард російського «Тосно» звинувачує київський клуб у несплаті йому 1,2 млн євро в 2013 році. Позиція президента «Динамо» Ігоря Суркіса полягала в тому, що Мілевський не виконував умови контракту.
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