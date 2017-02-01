Федерація футболу України відхилила позов Мілевського до "Динамо" на 1,2 мільйона євро

Палата суперечок Федерації футболу України відхилила позов Артема Мілевського до київського «Динамо», повідомляє Sport.ua з посиланням на телеканал "Футбол".

Форвард російського «Тосно» звинувачує київський клуб у несплаті йому 1,2 млн євро в 2013 році. Позиція президента «Динамо» Ігоря Суркіса полягала в тому, що Мілевський не виконував умови контракту.

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Артем Мілевський має право оскаржити рішення в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.