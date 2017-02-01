Донецький "Олімпік" виявив бажання проводити домашні матчі на Арені Львів

Донецький Олімпік виявив бажання грати свої домашні матчі на Арені Львів, повідомляє Чемпіон з посиланням на Перший західний канал.

Про це повідомив в.о. директора Арени Львів Євген Болкун, який розповів каналу про фінансову ситуацію стадіону після розірвання контракту із донецьким Шахтарем.

Стадіон має ще шість мільйонів гривень боргів, а щоб сплачувати всі рахунки Арені Львів треба 17 мільйонів гривень на рік.

Читайте такожДонецький "Олімпік" згоден переїхати з Сум в інше місто"Дуже енергозатратний стадіон. Тут високовартісні мережі, які неможливо законсервувати чи відключити на якісь періоди. Вони повинні постійно працювати, навіть якщо немає жодних заходів. Тільки на електроенергію в місяць нам потрібно мінімум 300 тисяч гривень. Це значна сума", - сказав він.

"Олімпік виявив бажання грати на Арені Львів. Скоро почнуться переговори. Ми розширимо нашу комерційну діяльність. Половину доходів давав саме наш комерційний відділ. Наразі вже заплановано провести кілька концертів", - додав Болкун, слова якого наводить galsports.com.

Протягом останнього часу "Олімпік" проводив домашні матчі в Сумах, на стадіоні "Ювілейний".

На даний момент донецький "Олімпік" посідає 5-е місце в турнірній таблиці Прем`єр-ліги, набравши у 17 матчах осінньої частини чемпіонату сезону 2016/17 28 очок - 8 перемог, 4 нічиї та 5 поразок.

Весняна частина першості УПЛ розпочнется 25 лютого.