Сербський захисник Пантіч підписав контракт з київським "Динамо"

Футбольний клуб «Динамо» підписав контракт із сербським захисником Александаром Пантічем, повідомляє офіційний сайт клубу.

Деталі про терміни контракту та інші подробиці на розголошуються.

Александар Пантіч народився 11 квітня 1992 року в місті Аранджеловаці.

Вихованець футбольної школи клубу «Партизан». На професійному рівні дебютував у травні 2011 року в складі белградського «Рада». Виступаючи за «Радий», провів 26 матчів у сербській Суперлізі.

31 серпня 2012 року Пантіч підписав контракт на один сезон з белградської «Црвеною Зіркою». За цей сезон він зіграв 13 матчів у чемпіонаті Сербії.

У 2013 році Пантіч перебрався на Піренейський півострів, уклавши контракт з «Вільяреалом», у складі якого за сезон 2013/2014 провів 9 ігор. Згодом він виступав переважно за інші клуби Приклади на правах оренди: в сезоні 2014/2015 - за «Кордобу» (29 матчів), в сезоні 2015/2016 - за «Ейбар» (20 матчів), в сезоні 2016/2017 - за «Алавес» (2 матчі).

Ще в складі «Рада» дебютував у єврокубках, у кваліфікації Ліги Європи 2011/2012, зіграв 3 матчі.

Александар виступав за юнацьку і молодіжну збірні Сербії, викликався в національну команду.

Пантичу 24 роки, його зріст становить 185 сантиметрів, основна позиція на полі - центральний захисник.

Новачок української команди візьме участь у другому тренувальному зборі «Динамо» в Іспанії.