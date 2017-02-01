Ультрас іспанського Райо Вальєкано назвали Зозулю нацистом, гравець звинувачує у перекрученні фактів іспанського журналіста

Ультрас іспанського Райо Вальєкано попередили президента клубу Рауля Мартіна Пресу, що виступають проти трансферу українського півзахисника Романа Зозулі з Бетіса, оскільки не розділяють його політичні погляди, повідомляє Чемпіонат.

"Мартін Преса! Ми не хочемо бачити в команді таких гравців, як Зозуля. Черей його нацистські погляди йому не можна дозволяти надівати червоно-білу форму. Не можна дозволити йому бруднити її. Ми не будемо раді його приходу", - ідеться в заяві уболівальників на їх офіційній сторінці в "Твіттері".

Ультрас Райо Вальєкано відомі у вболівальницьких колах своїм комуністичними поглядами.

У свою чергу, Трибуна наводить слова Зозулі після презентації в новій команді: "Мій приїзд в Іспанію супроводжувався нерозумінням через журналіста, який мало знає про реальний стан справ в моїй країні і моїй діяльності. Я прибув в Севілью у футболці з гербом України і віршами Тараса Шевченка, творчість якого вивчали в усіх школах СРСР. Цей журналіст написав, що на мені була майка неонацистської воєнізованої групи, символіка якої схожа на герб України. Бетис попросив прибрати цю статтю, що було зроблено негайно, а автор визнав помилку і вибачився. Я не пов'язаний з воєнізованими або неонацистськими організаціями. Я лише допомагаю українській армії, яка захищає мою країну, а також дітям, які постраждали від війни. Україна переживає надзвичайно скрутні часи, і мої дії повністю схвалюються Райо Вальєкано. Я гордий стать частиною цього великого клубу

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 31 січня, Зозуля перейшов в Райо на правах оренди.