Зозуля перейшов до команди другого дивізіону чемпіонату Іспанії

Про це пише ТСН.

Українець виступатиме у складі "Райо Вальєкано" в якості орендованого гравця. Угода розрахована до кінця сезону.

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Цю інформацію підтвердив і новий клуб гравця на своїй сторінці в Twitter.

Зазначається, що гравець збірної України Роман Зозуля провів за "Бетіс" 6 матчів, лише в одному вийшовши з перших хвилин.

Раніше ЗМІ повідомляли, що іспанський "Бетіс" бажає в січні, коли настане пора зимового футбольного міжсезоння, розпрощатися з українським форвардом Романом Зозулею.

Нагадаємо, Роман Зозуля став гравцем "Бетіса" влітку 2016 року, а до цього кілька років виступав у "Дніпрі".