Зозуля перейшов до команди другого дивізіону чемпіонату Іспанії
Іспанський "Бетіс" оголосив про трансфер Романа Зозулі до "Райо Вальєкано", який виступає у Сегунді – другому дивізіоні чемпіонату Іспанії.
Про це пише ТСН.
Українець виступатиме у складі "Райо Вальєкано" в якості орендованого гравця. Угода розрахована до кінця сезону.
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Цю інформацію підтвердив і новий клуб гравця на своїй сторінці в Twitter.
OFICIAL | @zozulyaroman18 es nuevo jugador del @RVMOficial hasta final de temporada. Cedido por el @RealBetispic.twitter.com/z9D8yjOYjj— Rayo Vallecano (@RVMOficial) January 31, 2017
Зазначається, що гравець збірної України Роман Зозуля провів за "Бетіс" 6 матчів, лише в одному вийшовши з перших хвилин.
Раніше ЗМІ повідомляли, що іспанський "Бетіс" бажає в січні, коли настане пора зимового футбольного міжсезоння, розпрощатися з українським форвардом Романом Зозулею.
Нагадаємо, Роман Зозуля став гравцем "Бетіса" влітку 2016 року, а до цього кілька років виступав у "Дніпрі".