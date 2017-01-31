Дитятьєв та Хомченко підписали контракти з "Карпатами"

Центральний захисник Олексій Дитятьєв підписав із львівськими «Карпатами» 3-річний контракт, повідомляє Інформаційний центр ФК "Карпати".

Останнім клубом оборонця була полтавська «Ворскла», у складі якої 28-річний захисник відіграв 40 ігор й зумів чотири рази відмітитись у ворота суперника.

Раніше, він виступав за донецький «Олімпік», «Кримтеплицю», «Буковину» та «Енергію» з Нової Каховки.

Вихованець херсонського футболу вважається одним із найсильніших центральних захисників українського чемпіонату. Окрім якісних дій в обороні, Олексій активно грає на атаку, зокрема під час стандартних положень.

У «Карпатах» Олексій Дитятьєв гратиме під 34 номером.

Окрім того, нападник Віктор Хомченко та ФК «Карпати» уклали контракт терміном на 5 років. Вихованець волинського футболу приєднався до «зелено-білих» на перших тренувальних зборах в Туреччині, де зумів переконати тренерський штаб та клубне керівництво.

На рівні Ліги Парі-Матч Віктор Хомченко дебютував на початку 2013 року, коли луцьку «Волинь» очолював Анатолій Дем’яненко. Загалом, на найвищому рівні нападник провів 26 поєдинків і забив 2 голи.

У «Карпатах» Віктор гратиме під 77 номером.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками першої частини сезону УПЛ 2016/17 "Карпати" посідають останнє 12-е місце в турніріній таблиці - 5 очок. Команда була позбавлена 6-и турнірних очок згідно з рішенням ДК ФІФА від 04.03.2016 р.